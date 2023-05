Ultime Notizie – Nasce ‘Road – Rome Advanced District’ | polo ricerca tecnologica al Gazometro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Inizia ad operare da oggi, la rete di imprese formata da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo Fs e NextChem (Maire) per lo sviluppo, all’interno dell’area deldi Roma Ostiense, del primo distretto di innovazionededicato alle nuove filiere energetiche e aperto a collaborazioni diindustriale applicata in sinergia con il mondo dellae dell’università. L’area deldi Roma Ostiense – complesso immobiliare di proprietà Eni che ricopre una superficie complessiva di circa 13 ettari e attualmente in fase di riqualifica e risanamento – si colloca in un’area urbanistica della Capitale risalente ai primi del Novecento, di assoluta ...

Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di 1.000 millimetri, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle36 ore". Sono 50mila gli ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia. Kiev, in 24 ore 55 scontri con le truppe russe nel Donetsk. LIVE Sky Tg24

Il comparto fotografico delle versioni base della prossima gamma di iPhone 15 potrebbe essere ripensato: una fotocamera da ben 48 megapixel, come i Pro.Prima pareva non esserci, poi è arrivato a sopresa alla conferenza stampa di Jeanne du Barry - La Favorita del Re. E da quel momento non ce n'è stato più per nessuno. Ecco cosa ha detto Johnny Depp in ...