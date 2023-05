Ultime Notizie – Maltempo Emilia Romagna | Marche | Toscana | treni cancellati | news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il fortee gli allagamenti che continuano a interessare tutta l’area frastanno causando la riduzione delle corse e rallentamenti aialta velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee AV e convenzionale fra Firenze e Bologna. La circolazione resta sospesa inoltre sulle linee Bologna – Rimini, Bologna – Ravenna , Ferrara – Ravenna – Rimini, Faenza – Ravenna, Faenza – Borgo San Lorenzo e Bologna – Porretta. Per la giornata di oggi è stata prorogata l’allerta rossa in tutta la zona e le attuali condizioni non permettono la prosecuzione del viaggio con altri mezzi. Tutte le strutture di Rfi etalia sono in continuo contatto con le Autorità competenti per adottare le misure necessarie con l’obiettivo di ...