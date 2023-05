Ultime Notizie – erano in fuga dai paparazzi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Incidente d’auto “quasi catastrofico” per il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Il duca e la duchessa di Sussex stavano tornando da una cerimonia di premiazione a New York, quando ihanno iniziato ad inseguirli. In una dichiarazione, il portavoce del principe ha detto che “l’implacabile inseguimento” è durato per oltre due ore e ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e due agenti della polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione