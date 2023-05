Ultime Notizie – “Disastro nella mia Emilia Romagna dovuto a incuria nel gestire territorio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Sto seguendo da Roma attraverso le testimonianze dei miei parenti che sono là e che sono increduli, sconvolti. Fortunatamente non hanno avuto danni alle persone o alle cose. Ma una cosa la posso dire: la calamità non era prevedibile in nessun modo, ma la risposta ad essa sì”. A parlare con l’Adnkronos è il regista bolognese Pupi Avati, che commenta sgomento ilcausato dal maltemposua città esua regione, l’. Immagini impressionanti che colpiscono al cuore e che hanno colto di sorpresa anche chi in quelle zone ci è nato e ci ha vissuto. “Mentreparte dell’più contigua al Po, quindi sopra Ferrara, Comacchio, nel ’52 ci fu quell’alluvione tremenda, quindi ci sono dei precedenti che potevano anche in qualche modo creare ...