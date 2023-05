Ultime Notizie – Atp Roma 2023 | Musetti ko con Tsitsipas

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lorenzoesce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il 21enne toscano, numero 19 dl mondo e 18 del seeding, cede al 24enne greco Stefanos, numero 5 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-5 in un’ora e 50 minuti. Con l’uscita disono stati eliminati tutti gli azzurri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione