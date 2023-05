Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | salvataggio con elicottero per donna incinta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Unaè stata tratta in salvo questo pomeriggio dall’Nemo 12 della Guardia Costiera che in queste ore continuano ad operare per il Dipartimento di Protezione Civile, nell’entroterra ravennate. Da questa mattina sono state 9 le persone in pericolo tratte in salvo dall’alto dall’della Guardia Costiera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione