Ultime Notizie – Alluvione Emilia | Cdm su emergenza il 23 Piantedosi | “Pronti a un decreto”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Consigli dei ministri si riunirà martedì prossimo sull’maltempo che ha investito il centro-nord, in particolare l’-Romagna, causando 8 morti e migliaia di sfollati. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue costantemente l’evolversi della situazione ed è in costante contatto, dal Giappone, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e in ministri. “Sicuramente unlegge per l’-Romagna è possibile“. ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione civile dell’-Romagna. “È chiaro che un bilancio degli interventi da finanziare si potrà fare solo asuperata”, ha precisato. “La priorità ora è salvare vite umane”, ha aggiunto il ministro, spiegando che ...