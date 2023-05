Ultime Notizie – Alluvione Cesena | il racconto della parrucchiera | “Così il fiume ci ha ricoperti”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La testimonianza di Cristina Guzzon raccolta dall’Adnkronos: “La solidarietà ci ha sorpresi, tanti ragazzi, gente che nemmeno conoscevamo, sono qui a spalare con noi. Ce la faremo” (Dall’inviata Silvia Mancinelli) “Ilci ha, arrivava fino a metà vetrina. Dentro c’era fango, melma ovunque, è stata una tragedia”. È ilche fa all’Adnkronos Cristina Guzzon, titolare del salone di parrucchiere in via IX febbraio 1970 a. “Siamo corsi a tamponare i danni, a mettere in salvo il salvabile. Abbiamo capito che la situazione diventava grave ieri mattina ma, nel delirio, abbiamo avuto tanta fortuna. Tanti ragazzi, gente che nemmeno conoscevamo, sono qui a spalare con noi. È questo che ci fa pensare che ce la faremo”. E tra una passata di scopa e di straccio sui vetri, c’è anche chi offre ...

La regione nelleore è stata martoriata dal maltempo ma l'eventuale sospensione del concerto ... Leche arrivano dalla regione, come l'annullamento del Gp di Imola , intensificano il ...Un proiettile direttamente in laboratorio. Lo ha rivelato Fabrizio , virologo della Statale di , che ha raccontato delle minacce ricevute negli ultimi tempi, ultima quella di giovedì scorso: 'Mi è ...... mentre il retailer canadese segnala che il lancio ufficiale delle due componenti sarebbe fissato per il 25 maggio 2023 , come già previsto da vari leak sulla Radeon RX 7600 dellesettimane. ...

Guerra Ucraina Russia. Putin: "Combattiamo i seguaci diretti del nazismo". LIVE Sky Tg24

Anche Solarolo è tra i comuni della provincia di Ravenna allagati a causa dell'alluvione delle ultime ore. Nelle immagini, alcune persone impegnate nella rimozione dei detriti trascinati dalla furia ...Svelata la “storia più scioccante di Spider-Man degli ultimi 50 anni”: a morire tra le braccia di Peter Parker sarà Ms Marvel ...