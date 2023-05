(Di mercoledì 17 maggio 2023) La situazione drammatica inha inevitabilmente impattato sullo svolgimento del GP d'e del Made in Italy. Aquesto weekend non si correrà nessuna gara di Formula 1. ...

...si possono ospitare centinaia di migliaia di persone A Forlì ad esempio il sindaco ha... Nessuna nota o commentoda parte della Fia e della F1, invece: maggiori informazioni, ...La decisionearriva un'ora prima del previsto, visto che alle 14 era stata programmata una riunione tra Regione, circuito e tutte le parti in causa coinvolte, per capire cosa fare. A ...... accogliendo il ricorso del difensore di Cattafi, l'avvocato Salvatore Silvestro , aveva... Oggi sappiamo che non era possibile fosse così e Cattafi ha ricevuto il certificatodi ...

Ufficiale: annullato il GP Emilia Romagna a Imola, verrà recuperato nel 2026 Autosprint.it

A causa dell’allerta meteo su tutta la Regione è stato annullato il GP di Imola, come confermato dalla stessa F1 tramite comunicato ufficiale.Il Gran Premio di Imola 2023 è stato ufficialmente annullato. Gli organizzatori dell'evento, in programma da venerdì 19 a domenica 21 maggio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, hanno preso questa drast ...