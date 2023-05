UFFICIALE | AEW Collision parte il 17 giugno | presentato anche il logo

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Da qualche mese già vi parliamo della possibilità di un secondo show da due ore della AEW che andrebbe ad affiancare alla pari Dynamite, occupando lo slot del sabato sera. Quest’oggi è stato finalmente annunciato lo show, con tanto di locandinae comunicato stampa dadi TNT e della AEW. Lo show sarà molto importante in quanto promette di essere qualcosa di più di Rampage. Ilriprende nei colori e nelle forme quello mitico di WCW Monday Nitro, ed in effetti lo show si troverà ad andare più volte in competizione con i PPV della WWE, che sempre più spesso si disputano la notte del sabato. Con Rampage e Dyamite la AEW arriva a ben 5 ore di wrestling settimanali, 7 aggiungendo le due della Ring of Honor.andrà in onda in diretta e il comunicato stampa della AEW promette che darà ...