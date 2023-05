Ue | le prossime elezioni europee si svolgeranno dal 6 al 9 giugno 2024

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "La data per lee' stata fissata. Sara' dal 6 al 9". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in un video messaggio diffuso sui suoi ...

"La data per leeuropee e' stata fissata. Sara' dal 6 al 9 giugno 2024". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in un video messaggio diffuso sui suoi canali ...... al capo del governo e a tutta la 'debolezza' che mostrano in questa vicenda, contro la quale la componente cristiana non esclude il boicottaggio delle. 'Non vedo una reazione forte'...... di fronte alla Sottocommissione per la privacy, la tecnologia e la legge della Commissione giudiziaria, Altman ha affermato che OpenAI si dice " piuttosto preoccupata " che le...

I due avversari si affronteranno il prossimo 28 maggio, quando si deciderà il futuro della Turchia nel secondo turno di voto. Se fino a oggi le elezioni si sono svolte senza particolari problemi, va ...Lo ha dichiarato martedì il leader dell'opposizione greca Alexis Tsipras, segretario di Syriza, durante una conferenza stampa in vista delle elezioni di domenica prossima. A proposito delle giovani ...