Udinese-Lazio | Serie A | programma | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio per 2-2 in casa contro il Lecce, la posizione dellanon è Più quasi blindata come in precedenza e deve continuare a lottare per qualificarsi alla prossima Champions League. Domenica 21 maggio, alle ore 20.45, affronterà l’che non ha più nulla da chiedere al campionato se non quello di mettere in mostra alcuni suoi talenti come Samardzic, Lovric e Becao, calciatori già contesi da tutte le principali squadre diA. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edi, match valido per la 36esima ...

...00 Cremonese - Bologna 18:00 Atalanta - Verona 20:45 Milan - Sampdoria Domenica 21 maggio 12.30 Lecce - Spezia 15:00 Torino - Fiorentina 18:00 Napoli - Inter 20:45Lunedì 22 maggio 18.Commenta per primo Cataldi out anche contro l'. A cinque giorni dalla trasferta in Friuli c'è già la certezza che in centrocampista dellanon prenderà parte alla sfida e Sarri sta studiando le possibili alternative. Anche Vecino non ...Out infine Becao nell', al suo posto Masina nel terzetto di difesa contro la

Udinese-Lazio, Zaccagni e il tabù da sfatare coi friulani. Il dato Lazio News 24

Una giornata per Becao dell'Udinese, Bonaventura della Fiorentina, Amian dello Spezia, Banda del Lecce, Cuadrado e Danilo della Juventus ...Torna in campo l'Udinese di Sottil dopo il ko subito per mano della Fiorentina. La squadra è tornata ad allenarsi al Bruseschi in vista della gara contro la Lazio in ...