Udinese | con la Lazio in campo con la maglia arcobaleno per la campagna “A+Love” FOTO

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In occasione del 17 maggio, Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, l’ha annunciato che domenica contro lascenderà incon una speciale. In questo modo il club friulano vuole esprimere il suo supporto alla” della Lega Serie A, realizzata in collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri). IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’Ladelladell’Contro tutte le forme di discriminazione: in occasione della Giornata mondiale contro Omofobia, Bifobia e Transfobia,e @MacronSports svelano un kit ...

La Serie A in campo contro l'omofobia, e l'Udinese sceglie di giocare con una maglia biancastrisce arcobaleno, il simbolo della comunità Lgbtq+. La Lega di A ha annunnciato che, in occasione della giornata internazionale contro omofobia, ...

Udinese will wear rainbow striped kit, the symbol of the LGBTQIA+ community, at home to Lazio on Sunday.