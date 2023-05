Udinese | arriva la decisione sul futuro di Sottil

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’ha preso la suadefinitiva in merito aldi Andreasulla panchina bianconera Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello di SportItalia, l’avrebbe deciso di confermare Andreasulla panchina anche per la prossima stagione. Lanon è ancora ufficiale, ma l’orientamento è quasi certo. Per l’allenatore ex Ascoli, protagonista di un grande inizio di campionato, sarebbe la seconda annata in Serie A. L’si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica, a -3 dall’ottava posizione.

Domenica la Lazio giocherà contro l'Udinese e potrebbe festeggiare grazie ad una serie di combinazioni favorevoli la matematica qualificazione alla prossima Champions League ...Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha commentato il momento della Lazio con particolare attenzione alla partita di domenica sera ...