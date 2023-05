Udine-Cividale stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-2 deidideidellaA2di basket. Nellache ha inaugurato la, le due formazioni si sono affrontate senza esclusione di colpi, in un match che ha visto ribaltamenti nel risultato. A spuntarla sono stati gli ospiti, che dopo essere passati in vantaggio nel terzo quarto, sono riusciti ad allungare nell’ultimo parziale, strappando il vantaggio ambientale alla formazione friulana. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 17 maggio sul parquet del Palasport Carnera. Di seguito, le informazioni per ...

... Gaia 20 anni di, Aurora 16 anni di Sagrado, Alice 20 anni di Trieste, Paola 24 anni di, Michelle 24 anni di Tarcento ed Elena 20 anni di Zoppola. Inoltre, è stata assegnata la fascia ...Si trattava di gara - 1, invece, per Torino - Milano e per: i piemontesi hanno trionfato per 82 - 70, mentre i friuliani sono caduti sul proprio parquet con un pirotecnico e ...MVP di RBR - Apu Old Wild Westè Davide Meluzzi . Votato MVP di Umana Chiusi - RivieraBanca ... MVP di RBR - UEB Gestecoè Stefano Masciadri . Il migliore di HDL Nardò - RivieraBanca è ...

Centra in pieno il muretto e si cappotta: tratta Udine-Cividale chiusa Notizie.it

CALENDARIO Mercoledì 17 maggio si giocano le gare 2 dei quarti di finale playoff nel Tabellone Oro tra Udine e Cividale e tra Cento e Fortitudo Bologna, con Gesteco e Tramec avanti 1-0. Anche gara 2 F ...Coach Pillastrini: "Udine può fare canestro con chiunque non puoi permetterti di farla giocare. Serve tanta aggressività in difesa, chiudendo l'area e non concedendo tiri aperti" ...