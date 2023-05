Ucraina | Russia | Sostegno Usa potrebbe finire | già successo con Afghanistan

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Mosca, 17 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la guerra ina causa dell'abbandono, da parte degli Stati Uniti, dei suoi alleati, cosa che Washington aveva già fatto in. In un'intervista al canale televisivo Tsargrad, il capo della diplomazia russa ha ricordato che gli Stati Uniti "hanno abbandonato la leadership afghana su cui avevano fatto affidamento durante la ventennale occupazione statunitense di quel paese". "Spero che i politici moderni prestino attenzione alla storia", ha aggiunto Lavrov. “Gli analisti politici scrivono molto su questo. Prevedono che tutto questo continuerà finché gli americani ne avranno bisogno. Queste persone (il governo di Kiev) saranno al potere finché gli Usa ne avranno bisogno".

Prove precise Il Sudafrica, che proclama la sua "neutralità" in, è accusato dagli Stati Uniti di aver fornito segretamente armi all'aggressore, la. L'ambasciatore statunitense ha ...Nell'ultima settimana si è intensificata la battaglia aerea sul confine tra lae l', sottolinea il rapporto pubblicato su Twitter, ricordando che solo nella giornata del 13 maggio, ...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la guerra inpotrebbe finire a causa dell'abbandono, da parte degli Stati Uniti, dei suoi alleati, cosa che Washington aveva già fatto in Afghanistan. In un'intervista al canale televisivo Tsargrad, il ...

Guerra Ucraina Russia. Ex soldato Usa ucciso in attacco russo a Bakhmut. DIRETTA Sky Tg24

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - Mosca smentisce le affermazioni di Kiev secondo le quali la contraerea ucraina avrebbe abbattuto sei missili ipersonici russi Kinzhal. Lo rendono noto fonti russe. La Russia h ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...