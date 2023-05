Ucraina-Russia | accordo sul grano prorogato di 2 mesi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ankara, 17 mag. (Adnkronos) - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che è stata trovata l'intesa per prorogare di duel'sul, che consente all'di esportare cereali da tre porti sul Mar Nero. "Mi auguro che questa decisione, che è di vitale importanza per il funzionamento continuo delle filiere alimentari globali e soprattutto per facilitare l'accesso ai cereali dei Paesi bisognosi, sia vantaggiosa per tutte le parti", ha dichiarato su Twitter, che poi ha ringraziato i suoi omologhi di, nonché il segretario generale dell'Onu. "Vorrei esprimere la mia gratitudine al presidente russo Putin per il sostegno sincero dato ai nostri sforzi in questo processo. Vorrei anche ringraziare il presidente dell', ...

Il progetto è nato per iniziativa del console onorario diMarco Toson, che vive e lavora a ...del conflitto per raccogliere beni di prima necessità da destinare al Paese attaccato dalla. ...L'accordo, scrive l'agenzia, "è pronto per essere esteso" e la, attualmente, intende restare nell'intesa. L'intesa non è stata ancora confermata dal Viceministro ucraino delle Infrastrutture, ...In seguito all'attacco di Mosca all'nel febbraio 2022, Nicosia ha annullato l'accordo del ... gli Usa non sembrano gradire gli stretti legami che quei territori hanno con laLa Turchia ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Erdogan: "Accordo sul grano prorogato per altri due mesi". Il presidente del ... la Repubblica

Per altri due mesi l'Ucraina potrà esportare i suoi cereali, alleviando problemi di insicurezza alimentare in Medio Oriente e Africa ...C’è una sola cosa su cui l’Ucraina e la Russia sono dello stesso avviso: permettere alla prima di continuare ad esportare il proprio grano dai suoi tre porti del Mar Nero. L’accordo era in scadenza ...