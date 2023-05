Ucraina | prorogato di due mesi l' accordo sul grano | Possibile incontro tra Zelensky e inviato della Cina

L'accordo sul grano, che consente all'di esportare cereali da tre porti sul Mar Nero, sarà. Lo riporta la Pravdache cita Bloomberg, a cui la notizia è stata data da ......42 Bloomberg: l'accordo sul grano ucraino saràL'accordo sul grano del Mar Nero 'è pronto ... 17 mag 12:12 Registro dei danni contro l', 40 Paesi aderiscono Avrà sede a L'Aia e avrà un ...Mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, è stato firmato da Russia elo scorso luglio ed è statopiù volte. L'accordo scadrà domani se non verrà rinnovato nuovamente. Il ...

Ucraina ultime notizie. Media, l’accordo sul grano ucraino sarà prorogato Il Sole 24 ORE

La guerra in Ucraina giunge al giorno 448. Secondo Bloomberg, l'accordo sul grano del Mar Nero "è pronto per essere esteso", con la Russia che accetta per ora di restare nel patto. Putin rilancia la p ...L'accordo sull'esportazione del grano ucraino è stato prorogato per altri due mesi. Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti citando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (ANSA). (ANSA) ...