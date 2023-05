(Di mercoledì 17 maggio 2023) Kiev, 17 mag. (Adnkronos) - L'nell'ambito dell'attuale sulha lasciato l', mentre continuano i colloqui per l'estensione della Black Sea Grain Initiative che, altrimenti, scadrà domani. Secondo Ismini Palla, portavoce del Joint Coordination Centre (Jcc) che facilita l'attuazione dell', laDsm Capella ha lasciato il porto di Chornomorsk, sulla costadel Mar Nero, con 30.000 tonnellate di mais, ed è diretta in Turchia. La Black Sea Grain Initiative è unche consente all'di esportarevia mare. Mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, è stato firmato da Russia elo scorso luglio ed è stato prorogato più ...

... lo scorso anno è stato caratterizzato dagli effetti del conflitto in corso in, che ha ...di sostegno degli enti locali e il Comune di Lucca ha complessivamente ricevuto per questa1.154....ha innestato finalmente la necessaria marcia superiore per poter cambiare l'inerzia della: ... messa al tappeto per 6 - 3 7 - 5 dall'Dayana Yastremska . La 28enne di Saluzzo, comune ...LA STAMPA 'Meloni - Schlein,doppia', apre i quotidiano torinese. A centro pagina spiccano le inondazioni e le piogge ('Il maltempo fa paura'). 'La premier: il mondo è grato all'. ...

Ucraina: partita ultima nave accordo vigente sul grano Il Dubbio

In una nota del 10 maggio, la Cina ha ordinato alle sedi diplomatiche presenti sul suo territorio di non esporre simboli, poster e messaggi che "incitino ...«La visita - spiega il Wcc in una nota - si svolge su richiesta del comitato centrale del Wcc e fa parte di una serie di visite che hanno già incluso l'Ucraina e ora la Russia. Le visite hanno lo ...