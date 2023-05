Ucraina | media | ' Mosca accetterà di estendere l' accordo sul grano'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ankara, 17 mag. (Adnkronos) - L'sul, che consente all'di esportare cereali da tre porti sul Mar Nero, sarà prorogato. Lo riporta la Pravdache cita Bloomberg, a cui la notizia è stata data da funzionari turchi che hanno parlato in condizione di anonimato. Secondo le fonti, la Russia accetterebbe di restare nell'to dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, in scadenza domani, che così manterrà aperta un'importante rotta commerciale e aumenterà l'approvvigionamento alimentare globale. La Russia ha minacciato di ritirarsi dall'se non verranno rimossi gli ostacoli all'esportazione dei propri raccolti e fertilizzanti.

Siamo tutti al fianco dell'". "La promozione della democrazia ovviamente inizia a casa. La ... nuove regole per combattere la corruzione e, per la prima volta, unFreedom Act". "La ......ucraino Volodymyr Zelenskyj per la sua inattività nella guerra della Russia contro l'. E, ... in, 54 miliardi di dollari ogni anno. La Cina è il secondo contribuente dell'Onu La Cina si è ...Pubblicato a quasi 15 mesi dalla guerra di Mosca con l', il video invita i russi a correre ... Alcuni russi hanno reagito con scetticismo al video sui social, dicendo che sembrava una '...

Ucraina ultime notizie. Media, l’accordo sul grano ucraino sarà prorogato Il Sole 24 ORE

Arrivando a Medyka, piccolo villaggio nel sud-est della Polonia, colpiscono le lunghe file di tir, in attesa di oltrepassare il confine e raggiungere l'Ucraina. Questo paesino è una delle porte ...'Attraverso il commercio', dice Gentiloni. 'Da alcuni dati ci sono chiaramente aumenti di esportazioni verso e da alcuni Paesi dell'Asia Centrale' ...