Ucraina, l'avatar di una 12enne per trovare bimbi scomparsi - Veneto Agenzia ANSA

Una bambina-esca virtuale, sul dark web, è lo strumento con il quale, dal consolato onorario di Padova si sta andando alla ricerca dei tanti bimbi ucraini scomparsi, o rapiti, dall'inizio della guerra ...Marco Toson, con la Fodazione Hope Ukraine, ha creato il falso profilo di una bambina che nel dark web fa da esca per pedofili o per chi gestisce traffico di organi. Già trovati una 20ina di minori sc ...