Tuttosport – Torino | la difesa è di nuovo blindata I segreti? Il lavoro e la qualità

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 2023-05-17 15:54:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: Mischia le carte in attacco ma punta soprattutto sulla, Ivan Juric. Perché i progressi del reparto arretrato granata lasciano ben sperare il tecnico in questo finale di campionato. La squadra ha sì una media realizzativa di 1,05 gol a partita – 37 in 35 giornate -, però può contare su una retroguardia assortita e di ottima, sia a livello individuale, sia di reparto. A oggi, a 270 minuti dalla fine del campionato, ilha la sesta retroguardia del torneo: con 39 gol subiti, i granata sono alle spalle di Inter (37), Roma (33), Lazio e Juventus (28) e Napoli (25). Ma non solo, perché sul passivo pesano le 8 reti incassate (il 20%) nelle due pesanti sconfitte per 4-2 contro la Juventus e 4-0 contro il Napoli. Da quel momento, solo ...