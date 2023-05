Turchia | vignetta Charlie Hebdo con Erdogan folgorato | ira Ankara

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Come Cloclo, solo il destino ci libererà da", titola il settimanale satirico francese Nuovo capitolo della ‘faida’ tra il governo turco e. A scatenare stavolta l’ira diè stata la nuova copertina del settimanale satirico francese che ritrae il presidente turco, Recep Tayyip, nudo e immerso in una vasca da bagno veniredal contatto con una lampadina. “Come Cloclo, solo il destino ci libererà da”, titola, riferendosi al cantautore e attore francese morto sul colpo fulminato da una scarica elettrica. “Mi rivolgo ae ai suoi accoliti. Qualunque cosa facciate, non potete intimidire Recep Tayyip. ...