... Fahrettin Altun, in vista del ballottaggio che si terrà inil 28 maggio e a cui il ... insulti e blasfemia dei media mondiali", Altun ha parlato di"disgustosa e immorale". "Sembra che ...Gli Stati Uniti, l'Unione Europea,e l'Egitto appoggiavano incondizionalmente il Presidente ... Fulvio Beltrami Nella foto:del umorista sudanese Omar Dafallah. Il Presidente Burhan ...Lo sfidante di Erdoan afferma che se vincerà porterà inlibertà e diritti , costi quel che ... A simboleggiare la sua figura c'è unaappesa nel suo ufficio, che lo mostra vestito con ...

Turchia, vignetta Charlie Hebdo con Erdogan folgorato: ira Ankara Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...“Siamo arrivati al potere in modo democratico. Se la mia nazione decide in modo diverso faremo ciò che la democrazia ci chiede, considereremo legittimo qualsiasi risultato esca dalle urne”. Lo ha affe ...