Turchia e Ungheria non firmano il ' registro per i danni' all' Ucraina | temono di scontentare Putin

I Paesi del Consiglio d'Europa che restano fuori sono Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina,, Serbia e. Manca, dunque, quella compattezza sull'Ucraina tanto annunciata e ...Fra i Paesi del Consiglio d'Europa che restano fuori ci sono Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina,, Serbia e. approfondimento Putin a ebrei russi: "Combattiamo i seguaci diretti ...Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina,, Serbia enon hanno ratificato il registro. Un altro segnale che fa dubitare della compattezza del fronte europeo è stata l'assenza al summit ...

Gli Usa sollecitano Turchia e Ungheria a ratificare la candidatura ... EURACTIV Italia

Consiglio d'Europa ha istituito un Il registro dei danni per l'Ucraina, considerato un primo passo verso un meccanismo internazionale di risarcimento per le vittime dell'aggressione russa. Ma 7 paesi ...Kemal Kiliçdaroglu è il grande sfidante di Recep Tayyip Erdogan in queste elezioni in Turchia: dopo il primo turno servirà un ballottaggio tra i due per eleggere il prossimo presidente.