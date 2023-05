Tumore al pancreas | al San Camillo la tecnica con la radioterapia dà una nuova speranza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Buone notizie per chi è colpito da un brutto male. All'ospedale Sandi Roma è stato eseguito con successo il primo impianto in Italia di OncoSil, un dispositivo a microparticelle marcate con Fosforo-32 con lo scopo di ridurre il volume di undellocalmente avanzato non operabile. Eseguito l'11 maggio per via endoscopica, su un paziente di 65 anni, l'intervento per la cura del carcinoma pancreatico utilizza una procedura di brachiterapia, unadiin cui una sorgente di radiazioni è collocata direttamente all'interno del corpo del paziente, ed è stato realizzato nell'ambito dello studio europeo 'Osprey', che in Italia coinvolge anche il Policlinico Gemelli, l'Istituto deldi Verona e L'Istituto Tumori di Milano. L'intervento è il ...

In un recente studio in fase iniziale, la metà dei pazienti condelche hanno ricevuto un vaccino personalizzato a base di mRNA dopo l'intervento chirurgico non ha avuto una recidiva ...Il merito è di una nuova tecnica, la 'radioterapia interna': come ...Una innovativa tecnica di "radioterapia interna" per rendere operabile unalaltrimenti inoperabile. Al San Camillo di Roma è stato eseguito con successo il primo impianto in Italia di OncoSil, un dispositivo a microparticelle marcate con Fosforo - 32 con ...

Ospedale San Camillo, paziente salvo da tumore al pancreas (inoperabile) grazie alla «radioterapia interna»: p ilmattino.it

Buone notizie per chi è colpito da un brutto male. All’ospedale San Camillo di Roma è stato eseguito con successo il primo ...L'impianto è stato eseguito per la prima volta in Italia nell'ospedale romano su un uomo di 65 anni. "La ricerca, l'innovazione e il ...