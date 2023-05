Truffe su bollette luce e gas | l' esperta | ' Un ' sì' detto al telefono può essere manipolato'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Silvia Rossi, direttore commerciale utilities di facile.it, come ci si difende dalle? 'Mai fornire dati personali, come il codice fiscale, o informazioni relative alla bolletta: se vi telefonano presentandosi come la vostra compagnia e poi vi ...

Il caro bollette di luce e gas fa lievitare le truffe: 4 milioni di vittime in un anno La Stampa

Silvia Rossi, direttore commerciale utilities di facile.it, come ci si difende dalle truffe «Mai fornire dati personali, come il codice fiscale, o informazioni relative alla bolletta: se ...Nell'ultimo anno 4 milioni di italiani sono caduti vittime di una truffa o di un tentativo di truffa nell'ambito delle bollette luce e gas, ben il ...