‘True Beauty’ | arriva in Italia il manhwa di Yaongyi

(Di mercoledì 17 maggio 2023)finalmente in– grazie a Panini Comics – True Beauty, il celebredi. Gli appassionati conoscono bene l’opera sud coreana, che ha già spopolato su Webtoon, dove è apparsa per la prima volta il 2 aprile del 2018. Inla data di uscita è fissata per il 18 maggio. Il primo volume sarà disponibile anche in edizione variant, che presenterà in copertina un’illustrazione componibile che si completerà con la variant del volume 2. Questa edizione speciale sarà disponibile esclusivamente in fumetteria e su Panini.it. La cover variant di True Beauty Protagonista della storia, scritta dalla talentuosa autrice sudcoreana, è la giovane Jugyeong, considerata nel suo liceo come una vera dea della bellezza, al limite della perfezione. Trucco perfetto, ...

... Silvana e Giovanna, madre e figlia, che da Bergamo hanno realizzato un nuovo conceptbrand ... disponibile in quattro colori vibranti ed ExtremeMat, rossetto fluido dall'effetto velluto, ......and dining options that emphasize local flavors and support local farmers including Silo a... body, spirit, whether soaking in mountainand 250 days of annual sunshine, pursuing a passion, ...It features a simple yet aesthetic design, and superior performance, amarriage of functionality and. "We are thrilled to have won the Red Dot Design Award 2023," said Jame Ray, ...