“Trovata a 20 chilometri” Alluvione Emilia Romagna | rinvenuto il corpo della donna scomparsa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si aggrava il bilancio delle vittime dell’che ha colpito l’nelle scorse ore, il presidenteRegione Stefano Bonaccini parla di ‘infrastrutture spazzate via dalla furia dell’acqua’ e di ‘situazione critica’. Parole che riprende anche la Protezione Civile: “Abbiamo migliaia di evacuati – dia a SkyTg24, il vice capo DipartimentoProtezione civile Titti Postiglione -. La situazione continua ad essere grave”, ha poi aggiunto sottolineando che “le precipitazioni sono ancora in corso, dureranno diverse ore, continueranno a crescere i fiumi e registreremo ancora movimenti franosi”. >“È morto in un incidente”. Grave lutto per il volto di UeD, l’annuncio straziante “Abbiamo vissuto una notte più complicata delle precedenti perché la situazione si è aggravata visto che ...