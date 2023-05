(Di mercoledì 17 maggio 2023) Appuntamento da non perdere per gli appassionati del12’: dal 19 al 21 maggio nell’affascinantedel Tigullio, con Santa Margherita ecome scenari naturali, torna il– Bombola d’Oro, una delle regate più amate giunta alla 26esima edizione, che è anche tappa italiana delCockshott, l’unico circuito internazionale dei12’. L’evento sportivo, che vede tra gli iscritti anche un nutrito gruppo di equipaggi stranieri e che quest’anno torna ad essere anche una festa con tanti eventi ed occasioni di incontro per regatanti, amici e abitanti del luogo, è organizzato dallo Yacht Club Italiano e dal Gruppo, in collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure, il Circolo Nautico di Rapallo su ...

... Comune di Genova, Città di Alassio ed il sostegno di Banca Passadore,, Rolex, Gruppo Boero e ... Siamo onorati di ospitare la Regata della Gallinara che sarà valida anche per ildella ...... dal 19 al 21 maggio con Santa Margherita e Portofino come scenari naturali, si disputa infatti la XXVI edizione del- Bombola d'Oro , che è anche tappa italiana delCockshott, l'...Dalle Regate di Portofino al, dalle Millevele alla Rolex Giraglia fino al Campionato Europeo Melges, sarà per la vela ligure un 2023 indimenticabile, impreziosito dallo svolgimento a ...

Trofeo Siad, tornano i Dinghy nel Golfo di Portofino pressmare.it

L’evento sportivo, che vede tra gli iscritti anche un nutrito gruppo di equipaggi stranieri e che quest’anno torna ad essere anche una festa con tanti eventi ed occasioni di incontro per regatanti, am ...Oltre ai numerosi progetti di solidarietà, diverse le iniziative in programma: dopo la partecipazione alla settimana Velica Internazionale “Accademia Navale e Città di Livorno” di fine aprile, il ...