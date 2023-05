Trento | lo spray anti orso va a ruba

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In Trentino è caccia allo. E' boom di vendite online ma in Italia è illegale. Dopo la morte del giovane runner Andrea Papi, ucciso da un'orsa nei boschi, https://tg.la7.it/cronaca/emergenza - orsi - morte - atroce - per - andrea - papi - 12 - 05 - 2023 - 183626 aè scoppiata la caccia allo. Anche le richieste in negozio sono triplicate in poco ...

... ucciso da un'orsa nei boschi, https://tg.la7.it/cronaca/emergenza - orsi - morte - atroce - per - andrea - papi - 12 - 05 - 2023 - 183626 aè scoppiata la caccia allo. Anche le ...A spiegarlo è Carmen Pavanelli, proprietaria dell'unico negozio di armi da caccia presente nel centro die che, negli ultimi mesi, ha visto crescere le richieste diper proteggersi in ...È stato realizzato inoltre un terzo acquascivolo a tubo di 70 metri di lunghezza con arrivo in vasca in aggiunta ai due esistenti e alle installazioni per lo "park". L'altra particolarità della ...

In Trentino è caccia allo spray anti-orso, ma è illegale. L'armiera ... Open

In Trentino è caccia allo spray anti-orso. E’ boom di vendite online ma in Italia è illegale. Dopo la morte del giovane runner Andrea Papi, ucciso da un’orsa nei boschi, https://tg.la7.it/cronaca/emer ...Trento torna a chiedere a gran voce la necessità di utilizzo degli spray anti-orso. Il consiglio provinciale convocato per trovare una soluzione condivisa sulla gestione dei plantigradi, ha approvato ...