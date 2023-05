(Di mercoledì 17 maggio 2023)mercoledì 17 maggio (ore 20.30) si gioca-5 dellaScudetto dimaschile. La serie è in perfetta parità dopo i primi quattro incontri (2-2) e dunque serve la bella di spareggio per decretare i Campioni d’Italia. Si preannuncia grande spettacolo alla BLM Group Arena, dove le due squadre si fronteggeranno a viso aperto nel match più importante dell’intera stagione. I dolomitici avranno il sostegno del proprio pubblico e cercheranno di festeggiare in casa, mentre i cucinieri inseguiranno il colpaccio in trasferta.ha già avuto un’occasione venerdì sera all’Eurosuole Forum, ma la Lube ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha pareggiato i conti. Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti vanno a caccia del quinto scudetto della ...

... 1 successo), 3 in Finale 2016/17 (3 successi), 1 in Finale V - Day 2011/12 (1 successo), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi, 1 successo). Giocatori a ...... quando i biancorossi caddero in tre set a Perugia, ma l'occasione per un riscatto in grande stile arrivò l'anno successivo (2018/19), concapace di centrare una grande rimonta dopo ...Stavolta si gioca adovrà far saltare il fattore campo per vincere lo scudetto. "Questo dice la storia di questa finale finora, però io credo si sia trattato di una casualità più ...

Trento-Civitanova oggi, Finale Superlega volley 2023: orario gara-5, tv, programma, streaming OA Sport

Oggi mercoledì 17 maggio (ore 20.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-5 della Finale Scudetto di volley maschile. La serie è in perfetta parità dopo i primi quattro incontri (2-2) e dunque serve la be ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 5 della finale playoff di Superlega di pallavolo 2022-2023 tra Itas Trentino e Lube Civitanova. Per la nona vo ...