Trentaseiesima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 19 e lunedì 22 maggio.: GLI ARBITRI DESIGNATI SASSUOLO-MONZA: venerdì 19/05 h. 20.45 Arbitro: Santoro Assistenti: D’Ascanio-Fontani Iv uomo: Aureliano Var: Di Bello Avar: Zufferli CREMONESE-BOLOGNA: sabato 20/05 h. 15.00 Arbitro: Valeri Assistenti: Rossi M.-Fontemurato Iv uomo: Minelli Var: Marini Avar: Di Bello ATALANTA-VERONA: sabato 20/05. h. 18.00 Arbitro: Sozza Assistenti: Baccini-Di Iorio Iv uomo: Volpi Var: ...

