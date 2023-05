Tre vittime e quattro dispersi in Emilia Romagna Migliaia di evacuati

Sonolee almeno quattro i dispersi nella provincia Forlì - Cesena a causa dell' ondata di maltempo che ha investito la Romagna con l'esondazione di 14 fiumi, allagamenti e frane. Persistono ...h 9,20: Chiusi tratti A14 in Romagna per allagamenti h 8,59: Altrii dispersi , tutti nella ... Ci auguriamo che non ci siamo altre" ancora allagamenti in Romagna nel ravennate, a ...L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello aanni di carcere, uno dei quali da scontare in cella, nell'ambito del processo sullo scandalo ..., ...

Tre morti e migliaia di evacuati in Emilia Romagna AGI - Agenzia Italia

Le vittime accertate sono una a Forlì ... Già operativi 510 Vigili del fuoco, e altri 100 in arrivo, oltre a tre elicotteri che stanno operando da questa notte nel cesenate. Il Comando operativo di ...Ci sono tre morti e tre dispersi nell'ondata di maltempo che ha investito la Romagna con l'esondazione di 14 fiumi, allagamenti e frane. Le vittime sono un anziano di Forlì, un 70enne di Ronta di Cese ...