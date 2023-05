Tre morti e migliaia di evacuati in Emilia Romagna

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - Il maltempo non allenta la morsa: alluvioni ed esondazioni stanno duramente colpendo l'. Drammatico il bilancio con tre vittime e una donna dispersa. Un uomo, che nel tardo pomeriggio di ieri era stato dato per disperso è stato poi trovato nella notte morto a Forlì, viveva al piano terra di una casa invasa dall'acqua del vicino fiume Montone. Un'altra vittima a Ronta di Cesena dove è stato trovato morto un 70enne: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Risulta ancora dispersa la moglie. Un uomo è stato infine trovato morto a Cesenatico, sul litorale di Zadina.le persone evacuate a seguito di strutture allagate e fiumi in piena o esondati che hanno rotto gli argini. A Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti, in attesa di essere portati in salvo dagli elicotteri. A Forlì il sindaco ...