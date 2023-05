Travolto da un muletto a 38 anni | «Quel carrello non era adatto al carico»

... il 29enne era alle prese con lo spostamento di un container su un. L'operaio stava ... Sempre in provincia di Roma, a Fonte Nuova, un mese fa un giovane operaio ha perso la vitada dei ...Nella parte posteriore del mezzo aveva installato unrudimentale costruito con delle forche per trasportare dei cachi raccolti. Ronta, frazione di Cesena: un agricoltore è rimastoe ...Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spostare ilche ... L'uomo, dipendente di una ditta di Avellino, è statoda alcuni pesanti bidoni per la ...

Travolto da un muletto a 38 anni: «Quel carrello non era adatto al ... L'Eco di Bergamo

dove l’elettricista di 38 anni era stato chiamato per smantellare il locale compressori e finì travolto da un muletto; 2 anni per Cesare Previtali, suo datore di lavoro all’Elettrobonatese di Bonate ...