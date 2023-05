Travaglio a La7 | “Governo taglia reddito ma infila nel Dl Lavoro una norma con cui dà vagonate di milioni a industrie armi Uno scandalo”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Manca un paio di mesi a quando 800mila famiglie perderanno di punto in bianco ildi cittadinanza e si ritroveranno col sedere per terra. Spero che M5s e Pd non aspettino che la gente scenda in piazza, ma che ce la portino in piazza, perché quello che è emerso nel decretoapprovato lo scorso primo maggio è uno“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che a Otto e mezzo (La7) fa riferimento alla denuncia del senatore del M5s, Ettore Licheri: nel decretoilMeloni hato un finanziamento straordinario di 14,5di euro a favore dellemilitari della Difesa per la produzione di munizioni di piccolo e grosso calibro....

Marcoricorda alla sinistra che è salita sulle barricate per il mancato rinnovo del ... il programma di Lilli Gruber su. "È bravo ma fazioso". La stoccata di Rampelli a Fazio 'Con l'...... nel suo caso da. Il Nove si ritrova quindi con il trascinatore mite di audience Fazio " che chissà, magari lontano da mamma Rai sarà meno mite " e con l'irriverente Crozza, Gomez,e ...E neppure di essere ospite fisso in tv , come dimostra il grafico che abbiamo elaborato sulle sue presenze a. Nel 2000è stato condannato in sede civile a risarcire con 79 milioni di ...

Travaglio a La7: “Governo taglia reddito ma infila nel Dl Lavoro una norma con cui dà vagonate di… Il Fatto Quotidiano

Se la Rai fosse un'azienda, cosa che non è, chi si rende responsabile di lasciarsi sfuggire una gallina dalle uova d'oro come Fabio ...E neppure di essere ospite fisso in tv, come dimostra il grafico che abbiamo elaborato sulle sue presenze a La7. Nel 2000 Travaglio è stato condannato in sede civile a risarcire con 79 milioni di lire ...