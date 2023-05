Tragedia sfiorata per Harry e Meghan

(Di mercoledì 17 maggio 2023) A volte la storia si ripete. Ma per ora sembra senza finale tragico. Secondo quanto scrive The Indipendent il principeMarkle sono stati coinvolti per oltre due ore in un "inseguimento" ...

Incidente in auto mentre erano inseguiti dai paparazzi .per il principe Harry e la moglie Meghan Markle rimasti coinvolti in un sinistro stradale ' quasi catastrofico ' di ritorno da New York dove la duchessa ieri sera aveva ricevuto un ...A volte la storia si ripete. Ma per ora sembra senza finale tragico. Secondo quanto scrive The Indipendent il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti per oltre due ore in un "inseguimento" ...AGI - Il principe Harry e la moglie Meghan sono rimasti coinvolti stradale 'quasi catastrofico' di ritorno da New York dove la duchessa ieri sera aveva ricevuto un premio. La coppia era inseguita dai ...

Harry e Meghan “inseguiti dai paparazzi, tragedia sfiorata”: la coppia coinvolta in un brutto… Il Fatto Quotidiano

Secondo quanto scrive The Indipendent il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti per oltre due ore in un "inseguimento" in auto "quasi catastrofico" da parte di paparazzi a New York, dove ...Si parla di “tragedia sfiorata”. L’Independent definisce l”inseguimento quasi catastrofico“. I due erano “in fuga” dai paparazzi prima di schiantarsi. A bordo dell’auto anche la madre di Markle. La ...