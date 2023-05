Traffico Roma del 17-05-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Luceverderitrovati in studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna pere incidente tra Cassia bis Veientana era 24Teramo altre cose carreggiata interna tra laFiumicino e Lanina si sta in fila in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24Teramo da Portonaccio a raccordo anulare su via Flaminia Nuova da Corso di Francia al Raccordo Anulare su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia Ci sono cose anche sulla Cassia bis Veientana pere lavori tra Castel de’ ceveri Formello in direzione di Viterbo spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni e rallentamenti e ...