Traffico Roma del 17-05-2023 ore 13 | 30

(Di mercoledì 17 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Nomentana e La Rustica Intanto sono tornate le code anche in tangenziale lungo il Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni per un incidente e tra la Salaria e l’uscita di viale della Moschea verso lo stadio Olimpico percode a tratti pere lavo anche in via della Pineta Sacchetti tra il gemelli è via Baldo degli Ubaldi nelle due direzioni da segnalare Inoltre un incidente con code in via di Boccea all’altezza di via della Storta anche in centro su Corso Vittorio Emanuele II un incidente avvenuto all’altezza di piazza di Sant’Andrea della Valle provoca rallentamenti e code E anche per oggi sono in programma lavori sui binari del tram in Viale Palmiro Togliatti e per lasciare spazio all’intervento ...