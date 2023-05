Traffico Roma del 17-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere Trieste lavori a piazza Annibaliano per quel che riguarda il trasporto pubblico le linee di bus 89 235 544 hanno temporaneamente spostato la fermata del capolinea da Bressanone abbia Macallè le altre notizie cantiere sulla rete elettrica di via Salaria la strada è chiusa all’altezza di via Panama direzione centro città nel quadrante Ovest invece per un cedimento del manto stradale è chiusa via Boccea nel tratto tra via Verolengo e via Bra direzione centro per quel che riguarda il trasporto pubblico bus deviati su via Mattia Battistini e via Ennio Bonifazi In collaborazione con Luce Verde infomobilità