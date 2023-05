Traffico Roma del 17-05-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo veschi situazione difficile questa mattina sulle due carreggiate del raccordo anulare per pioggia incidenti e lavori tra le code Dunque su metà dell’anello tra Latisana e la Bufalotta In entrambe le carreggiate guardiamo code sul teatro Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale perè un incidente Ci sono code anche in direzione del raccordo a partire dallo svincolo Fiorentini situazione difficile anche in tangenziale si sta in coda perè un incidente tra la Tiburtina e viale della Moschea nelle due direzioni rallentamenti in entrata in città poi su Gran parte delle consolari code per incidente in Piazza Re dicon ripercussioni sulla via Appia direzione centro incidente Concordia sulla via Cassia tra Castel dei ceveri e il ...