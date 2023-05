Traffico Roma del 17-05-2023 ore 09 | 00

(Di mercoledì 17 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...alla circolazione senza escludere la possibilità di chiudere temporaneamente alalcuni ... per poi all'altezza diprocedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso ......alla circolazione senza escludere la possibilità di chiudere temporaneamente alalcuni ... per poi all'altezza diprocedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico - prosegue l'...... lungo il percorso via Trento e Trieste, piazza, via Vittorio Veneto, nonché lungo la ... piazza Vittorio Emanuele, via Amedeo d Savoia e via Fossano, che saranno chiuse alnella stessa ...

Traffico Roma del 17-05-2023 ore 08:30 RomaDailyNews

Rapina lampo ieri pomeriggio nel quartiere Prati. Un’auto, all’altezza di Via Silvio Pellico, è stata affiancata da due scooter: il conducente è stato minacciato con una pistola ed è stato costretto a ..."Agli utenti che provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia si consiglia di proseguire lungo la A1 Milano-Napoli, per poi all’altezza di Roma ...