Traffico Roma del 17-05-2023 ore 08 | 00

(Di mercoledì 17 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati sul Raccordo Anulare si sta in fila a causa di un incidente tra Prenestina e la Casilina poi a seguire altre cose perfino all’hard per entrare acode sul tratto Urbano della A24 3 Il raccordo è la tangenziale poi in tangenziale ci sta in coda in direzione Stadio Olimpico tra la Nomentana & viale della Moschea rallenta in entrata in città poi sulla via Flaminia da Saxa Rubra a via dei Due Ponti sulla Cassia tra la Storta hai la Giustiniana e sulla via Appia 3 all’aeroporto di Ciampino e Capannelle fuori città sulla via Pontina in direzione diper incidente tra Campoverde e Aprilia peraltre code tra Pomezia e Castelno bene da Massimo perché tutto per i dettagli di queste ed altre notizie se potete sempre ...