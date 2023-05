Tour dell’isola d’Elba | cosa vedere e dove alloggiare

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 17 maggio 2023) A pochi km dal celebre porto di Piombino, l’isolaè considerata un paradiso terreste che ogni anno ospita turisti provenienti da ogni parte del mondo. Per godere a pieno delle sue caratteristiche è importante conoscere le località più belle, in cui potere soggiornare durante un. L’isolaè una delle isole più belle dell’Italia per via delle sue splendide spiagge, delle calette bagnate dalle acque cristalline, dei villaggi in montagna, dei suggestivi borghi e della natura selvatica in cui potere praticare sport come trekking oppure fare escursioni. L’isola è meta ideale per tutti coloro che amano le passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain bike. Il monte Capanne è il più altoe consente di ammirare il bellissimo panorama al tramonto. Ottimo punto da cui ...