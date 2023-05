Toto Wolff | ecco gli aggiornamenti di Mercedes | “Niente miracoli”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Contrastare la Red Bull e la sua forza sembra essere impossibile. La Formula 1 s’interroga sulla forza disarmante messa in pista della scuderia del Toro che sta cannibalizzando, quest’anno più dello scorso, tutti gli appuntamenti del Mondiale 2023 più famoso e importante delle quattro ruote. Tutte le rivali sembrano essere inadatte a mettere i bastoni tra le ruote degli austriaci di Chris Horner, ma laa partire da Imola porterà deglialla W14 che potrebbero rendere più competitive le macchine di Lewis Hamilton e George Russell. Più performanti, però, non significa vincenti: ne è convintoche durante una delle sue ultime interviste ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare, ma anche che non si aspetta, parola ...

Un lavoro avviato sin dai test in Bahrain, quando, con non poca sorpresa, dopo un giorno di prove già annunciava una macchina radicalmente diversa in arrivo. Si è intervenuti su quel che è ...Il pubblico aspetta solamente di vedere Gunther Steiner perdere le staffe, o che io e il mio amicoci divertiamo un po' ', ha spiegato con un sorriso al Financial Times . Per chi non lo ...Si parla di W14B, maci va cauto, ricordando che ' nel 2022 tanti aggiornamenti sono andati a vuoto'. Mercato: De Vries e Sargeant, sedile che scotta Negli ultimi giorni si sono ...

Schumacher torna in F1 La pazza idea di Toto Wolff fa sognare i tifosi Alla Guida

Mercedes è pronta a introdurre a Imola il primo pacchetto di sviluppi alla W14. Un lavoro avviato sin dai test in Bahrain, quando Toto Wolff, con non poca sorpresa, dopo un giorno di prove già ...Anche se Toto Wolff è stato abile a gettare benzina sul fuoco, siamo ai nastri di partenza di un fine settimana quanto mai importante per la scuderia Mercedes. Il Gran Premio del Made in Italy e dell' ...