Torino | autoriciclaggio e frode fiscale | 2 arresti e 25 mln sequestrati

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 mag. - (Adnkronos) - Due persone arrestate e 25 milioni di eurosono il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza diin Piemonte e Lombardia. Secondo l'accusa i soggetti coinvolti, mediante bonifici bancari disposti in modalità home banking, provvedevano, a fronte di fatture per operazioni inesistenti a trasferire illecitamente capitali verso la Repubblica Popolare Cinese. Le somme venivano, poi, restituite in contanti, in Italia, agli indagati che avevano nella loro disponibilità anche conti correnti in Svizzera e in Irlanda. Per il servizio di ‘monetizzazione' veniva riconosciuta all'intermediario cinese, cui gli indagati facevano ricorso, una commissione pari all'1% degli importi da trasformare in ‘cash'. Il ritiro fisico del contante è risultato avvenire in varie località del Nord ...