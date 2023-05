Toprak Razgatl?o?lu getta il guanto di sfida | “Bautista | a Misano vinco io!”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La simulazione di gara di qualche giorno fa sembra aver riportato il solo nella vita sportiva diRazgatl?o?lu che, in sella alla sua Yamaha, è riuscito a far segnare il terzo miglior tempo. Certo, nulla di davvero esaltante, ma tanto è bastato all’ex campione del mondo per uscire rinfrancato dalla prova. Il turco ha lanciato laad Alvarotra un mese, quando la SBK si ritroverà in pista per il weekend di. Le dichiarazioni diRazgatl?o?lu dopo i test della SBK (Credit foto – pagina Facebook del centauro turco)“Sono molto contento – ha detto il centauro turco della Yamaha uscito certamente rinfrancato dai test – Ieri sono arrivato secondo e ho fatto un ottimo tempo sul giro, ma la simulazione di gara è stata incredibile! Oggi ho appena provato la moto di prova ...

Momento particolarmente delicato e poco esaltante quello che sta vivendo il campione del mondo in carica di Superbile. Un inizio di stagione non certo in linea con gli obiettivi prefissati in inverno: il numero uno sta facendo fatica a trovare il giusto feeling con la sua moto e non riesce ad ...Archiviato il primo round del campionato mondiale di Superbike, il campione del mondostenta ad essere ancora protagonista. Chi invece si è issato in vetta alla classifica è Alvaro Bautista che con due successi ed un secondo posto nello scorso weekend è leader della ...Momento particolarmente delicato e poco esaltante quello che sta vivendo il campione del mondo in carica di Superbile. Un inizio di stagione non certo in linea con gli obiettivi prefissati in inverno: il numero uno sta facendo fatica a trovare il giusto feeling con la sua moto e non riesce ad ...

Superbike, Toprak Razgatlioglu vinca gara-1 accorciata a Portimao. 2° Bautista e 4° Bassani OA Sport

SBK Gp Barcellona Yamaha – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Catalogna, quarta tappa del Mondiale ...Milli motosikletçi Toprak Razgatlioglu, Dünya Superbike Sampiyonasi'nin Ispanya'daki 4. ayaginin ilk yarisini ikinci sirada bitirdi. Pata Yamaha Prometeon takimi adina mücadele eden Toprak, Barselona ...