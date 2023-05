Tony Khan commenta l’ufficialità di Collision | “Oggi è un grande giorno per la AEW”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Presidente AEWhato ufficialmente l’annuncio di qualche ora fa del lancio di, il secondo main show della federazione di Jacksonville che andrà in onda ogni sabato sera su TNT a partire dal 17 giugno prossimo. Ecco le sue parole pregne di orgoglio. Today's a great day for AEW +it's only the start of great times ahead!#AEWstarts one month from today on Saturday, June 17 at8pm ET/7pm CT on @TNTdrama!We have more info on+a great night of wrestling onWednesday Night #AEWDynamitelive on TBS TONIGHT!—(@) May 17, 2023 “è unper la AEW ed è solo l’inizio di un periodo ...

Dopo l'arresto di, Washington, per bocca del Segretario di StatoBlinken ha detto di non voler interferire nella questione interna, limitandosi a chiedere il rispettato dei valori ...Uttley, President and COO of Quantinuum, stated, 'With our second - generation system, we are ... they will find something amazing to do with them,' said Ilyas, Founder and Chief Product ...Alan Bergman , copresidente Disney Entertainment, eChambers , vice presidente esecutivo e ... Teyonah Parris in quello di Monica Rambeau, Iman Vellani nella parte di Kamalae Samuel L. ...

Tony Khan: "la vendita della WWE è un vantaggio per l'industria" Tuttowrestling

La AEW ha provato sempre a dimostrarsi una compagnia al passo col tempo e ultimamente, dopo aver annunciato All In London, ha iniziato a pensare che fosse arrivato il momento di compiere un ulteriore ...La AEW sarebbe pronta ad un netto split dei brand, tra Dynamite e il nuovo show Collision. Stanotte, si terrà un nuovo episodio di Dynamite, che potrebbe rappresentare una delle puntate più importanti ...