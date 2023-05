Tonitto 1939 | accelerazione nel mondo private label con più di 50 nuovi prodotti  E l’azienda porta gelati e sorbetti in Korea e Canada

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La realtà di proprietà da tre generazioni della famiglia Dovo sarà protagonista il 23 e il 24 maggio al PLMA di Amsterdam, la più imnte fiera internazionale delle PL Fortenelcon l’inserimento di più di 50e ingresso inmercati in diversi continenti. Il percorso di crescita di, azienda ligure leader in Italia per il sorbetto e per il gelato senza zuccheri aggiunti, prosegue con ottimi risultati in questi primi mesi del 2023. Come confermato dai dati Nielsen marzo 2023 dove si nota come nonostante l’inflazione ancora alta i volumi delPL continuino a crescere, nel 2022 la storica realtà genovese ha fatto segnare un aumento ...

Il gelato genovese conquista nuovi mercati all'estero. Tonitto 1939, azienda ligure leader in Italia per il sorbetto e il gelato senza zuccheri aggiunti, sbarca in Corea del Sud e Canada e si allarga ...